47.6 % صادرات مصر من السلع تامة الصنع

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن هيكل الصادرات المصرية شهد تطورا إيجابيا خلال العام الماضى، بعد أن استحوذت السلع تامة الصنع على النصيب الأكبر بنسبة 47.6% من إجمالى الصادرات بقيمة قدرها 11.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير له، أن الصادرات نصف المصنعة جاءت فى المرتبة الثانية بقيمة 6.9 مليار دولار بنسبة 28%، تليها صادرات الوقود بقيمة 3.2 مليار جنيه بنسبة 13.3%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020، مقابل 27.7 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.