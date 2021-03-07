تطعيم 72 مواطنًا بلقاح كورونا فى المنوفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، عن قيام الطاقم الطبي المتواجد بمركز لقاح كورونا، الموجود بمستشفى حميات منوف، بتطعيم ما يقرب من 37 مواطنًا من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال يوم أمس.وحددت المديرية الأعداد التي تلقت اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى أمس بـ72 مواطنًا في المحافظة، تحت إشراف طبي كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدي أطباء متخصصين.وكانت قد خصصت المديرية 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين في كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقي رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.