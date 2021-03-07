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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تهرب من حكم بسجنه عامين.. القبض على مستريح جديد في أكتوبر

الأحد 07/مارس/2021 - 12:07 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من القبض على مستريح جديد في مدينة 6 أكتوبر، نفاذا للحكم القضائي الصادر ضده بالحبس عامين وزوجته، بعد إدانتهما بحكم قضائي من محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت بحبس "مستريح جديد في مدينة 6 أكتوبر"، يدعى "م. ع" وزوجته المدعوة "إ. ك"، عامين مع الشغل في اتهامهما بالنصب على عدد من سكان مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والحصول على مبالغ مالية مقدرة بنحو 3 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في أعمال البناء، ثم الاستيلاء عليها.

وترجع أحداث القضية إلى بلاغ تقدم به محمد زكريا، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، بصفته وكيلًا عن عدد من الشاكين للنيابة العامة، اتهم فيهم المتهم، وزوجته بتحصيل مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها وتحقيق عائد مادي لهم، ونجحا بالفعل في جمع مبالغ مالية منهم قبل أن يتهربا من سداد المبالغ المتحصل عليها والهرب بها.

و قررت النيابة العامة ضبط المتهم وإحضاره مع زوجته التي كانت تسهل له عملية النصب بالتواصل مع السيدات، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل زوجته لظرف إنساني كونها كانت وقت التحقيق، قد وضعت مولودا لها.

وتداولت القضية وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين عامين مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإخلاء سبيل المتهم، والطعن بالاستئناف إلا أن المتهم الأول وزوجته تهربا من حضور جلسات المحاكمة، فقضت المحكمة بحكمها السابق.

يذكر أن عشرات البلاغات توالت ضد المتهمين بعد أن أدانتهما المحكمة بحكم نهائي، بتهم النصب والاحتيال وتحصيل ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتعمل شرطة تنفيذ الأحكام على ضبط المتهمين الهاربين.

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