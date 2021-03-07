ضبط مركز لتعبئة العطور المقلدة «تحت بير السلم» في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مركز لتعبئة العطور، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي لإدارته المركز بدون ترخيص.وقام المتهم بتعبئة العطور مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشا ًبذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المركز على (1850 عبوة عطور "مختلفة الأنواع" - 260 لتر كحول- 65 عبوة زيوت عطرية - 3500 ملصق لعلامات تجارية "مقلدة" - 3850 عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).بمواجهته اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.