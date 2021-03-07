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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أخصائي: أولوية التطعيم ضد كورونا تحدد حسب عدد المخالطين للمصابين

الأحد 07/مارس/2021 - 11:52 ص
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
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أوصى أخصائي مناعة ألماني بإعطاء أولوية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لأية أشخاص حسب عدد المخالطين لهم.

وقال خبير المناعة ميشائل ميير-هرمان من مركز "هلمهولتس" في براونشفايج لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن منح أولوية التطعيم لكل شخص لديه مخالطون كثيرون "سيكون له تأثير كبير".

وأشار إلى أنه من خلال التطعيم للشرائح الأكبر سنا في البداية بين المواطنين انخفض معدل الوفيات بشكل واضح- ولكن هذه الفئة من المواطنين هي مجموعة ذات أقل عدد من المخالطين- لذلك لم يكن لها حتى الآن تأثير كبير على الوباء.

وبسبب انتشار تحور الفيروس "بي7.1.1." اعتبر الخبير الألماني إجراءات التخفيف التي تم اتخاذ قرار بشأنها لقيود الإغلاق أنها خطيرة، وصرح بأنه يتوقع أن "يزداد عدد الإصابات بشكل انفجاري" مثلما حدث من قبل في أيرلندا وإنجلترا والبرتغال والتشيك.

وأضاف أنه علم من المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنه "لا يمكن القول إن الأوساط السياسية لا تعرف نوعية العواقب التي ستترتب على أية إجراءات يتم اتخاذها".

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