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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مد أجل الحكم على موظف متهم باختلاس مليون ونصف من جهة عمله بالسيدة زينب

الأحد 07/مارس/2021 - 11:41 ص
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على «م.ع.ع»، مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله، تقدر بمليون ونصف، لجلسة 4 أبريل.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومي، وآخر سبق الحكم عليه اختلاسًا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنيه المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل.

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