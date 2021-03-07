نظر طعن عزل مستشار «المعزول مرسي» من مجلس الدولة 12 أبريل

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 12 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات الطعن الذي يطالب بعزل المستشار القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي، محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه القضائي.وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار المعزول محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء المصلحة.