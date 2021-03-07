ضبط 13409 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط 13409 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وتم تحرير المخالفات اللازمة وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.