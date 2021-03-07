تعاطى الحشيش وصدم سيارة.. التفاصيل الكاملة لإحالة «النرش» للمحاكمة

- قرار الإحالة

- تقرير الطب الشرعي

- أقوال الشهود

حصلت "الدستور" على نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشرق القاهرة، في واقعة اتهام "أ. النرش" شقيق ياسمين النرش، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار" بتعاطي المخدرات، وحملت القضية رقم 10712 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 3088 لسنة 2020 کلی شرق القاهرة.وجاء في قرار الإحالة، " ان النيابة العامة تتهم "أ. النرش"،42 سنة، صاحب شركة سياحية، لأنه في يوم 20 نوفمبر 2020، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.و ثبت بتقرير المعامل الكيمائية بالطب الشرعي، أنه بفحص عينتي البول والدماء المأخوذة من المتهم، تبين إيجابية العينة لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.وجاء بأقوال ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة خلال التحقيقات أمام النياية العامة،أنه انتقل لمحل الواقعة فور تلقيه بلاغا من الخدمات المعينة بشارع صلاح سالم، يفيد بوجود حادث تصادم وبالفحص والمعاينة تبين له وجود تلفيات بالمال العام، وهي عبارة عن اعوجاج باللوحة الإرشادية الخاصة بوحدة المرور وكسر بأصيص زرع مملوك لهيئة التجميل والنظافة بمصر الجديدة، واضاف الضابط انه واثناء الفحص تلاحظ له عدم اتزان المتهم وتفوح منه رائحة الكحول.كما جاء بأقوال "أ. ع"،23 سنة، طالب، بأنه حال سيره مستقلا سيارته بشارع صلاح سالم فوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارته وحدوث جروح طفيفة به، مضيفا أنه وبحضور قوات الشرطة تبين أن المتهم تحت تأثير الكحول وعليه تم اصطحابهم لديوان القسم وتحرير محضر بالواقعة.