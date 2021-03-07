رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعاطى الحشيش وصدم سيارة.. التفاصيل الكاملة لإحالة «النرش» للمحاكمة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:03 م
تعاطى الحشيش
تعاطى الحشيش
محمد عيسي
طباعة
حصلت "الدستور" على نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشرق القاهرة، في واقعة اتهام "أ. النرش" شقيق ياسمين النرش، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار" بتعاطي المخدرات، وحملت القضية رقم 10712 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 3088 لسنة 2020 کلی شرق القاهرة.

- قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة، " ان النيابة العامة تتهم "أ. النرش"،42 سنة، صاحب شركة سياحية، لأنه في يوم 20 نوفمبر 2020، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- تقرير الطب الشرعي

و ثبت بتقرير المعامل الكيمائية بالطب الشرعي، أنه بفحص عينتي البول والدماء المأخوذة من المتهم، تبين إيجابية العينة لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

- أقوال الشهود

وجاء بأقوال ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة خلال التحقيقات أمام النياية العامة،أنه انتقل لمحل الواقعة فور تلقيه بلاغا من الخدمات المعينة بشارع صلاح سالم، يفيد بوجود حادث تصادم وبالفحص والمعاينة تبين له وجود تلفيات بالمال العام، وهي عبارة عن اعوجاج باللوحة الإرشادية الخاصة بوحدة المرور وكسر بأصيص زرع مملوك لهيئة التجميل والنظافة بمصر الجديدة، واضاف الضابط انه واثناء الفحص تلاحظ له عدم اتزان المتهم وتفوح منه رائحة الكحول.

كما جاء بأقوال "أ. ع"،23 سنة، طالب، بأنه حال سيره مستقلا سيارته بشارع صلاح سالم فوجئ بسيارة المتهم تصطدم به من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارته وحدوث جروح طفيفة به، مضيفا أنه وبحضور قوات الشرطة تبين أن المتهم تحت تأثير الكحول وعليه تم اصطحابهم لديوان القسم وتحرير محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

النيابة تعلن تفاصيل التحقيقات في حادث الكريمات

تقلب في درجات الحرارة وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

الصور

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

image description

إجراءات صحية مشددة في أسيوط لحمياة 34 ألف طالب أثناء أداء الامتحانات

image description

مياه أسيوط: 15 مليون جنيه لإحلال وتجديد أبوتيج المرشحة

image description

إزالة تعديات سوق الجملة بدمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ما هو أول يوم رمضان سنة 2021

رائدة أعمال جامبية ضمن 16 مرشحا لجائزة إفريقيا 2021 للابتكار الهندسي

أسبوع كامل في نيوزيلندا بلا إصابات كورونا

ارتفاع حالات الوفاة عن المتوسط فى 10 أشهر بإيطاليا

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي

بعيدة برقة على المرسال.. جديد عن المحروسة للنشر

منهم رسالة ماركيز الأخيرة.. نصوص «مجهولة النسب» أثارت السوشيال ميديا