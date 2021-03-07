قرار من النيابة بشأن حريق شقة في حدائق القبة

اأمرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، بانتداب خبير المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب صباح اليوم، داخل شقة سكنية؛ لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في حدائق القبة، دون وقوع أي إصابات ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في حدائق القبة، وأمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وجرى فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.