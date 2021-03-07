ذبحه وقطع «عضوه الذكري».. قاتل ابن خالته بالسلام يمثل الجريمة
الأحد 07/مارس/2021 - 10:34 ص
حسام التمساحطباعة
اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت في منطقة مدينة السلام، اليوم الأحد، لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت باستعجال التحريات حول الواقعة.
وتبين من تحريات مباحث القاهرة قيام المتهم بقتل المجني علية ببتر عضوه الذكري لتضليل رجال الأمن، وتبين أن المتهم ابن خالته وأن سبب الجريمة خلافات مالية.
وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليه بعدد من الطعنات إحداها في رقبته ثم بتر عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث والإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف، وبعد نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم مختبئا داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل بشبرا بعد ارتكاب جريمته.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب مشاجرة هاتفية نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب 120 ألف جنيه، فحضر في ذهنه فكرة التخلص منه وقطع عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث.
وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني، وكشفت المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة.
وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير إلى أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل ابن خالته، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.
وتبين من تحريات مباحث القاهرة قيام المتهم بقتل المجني علية ببتر عضوه الذكري لتضليل رجال الأمن، وتبين أن المتهم ابن خالته وأن سبب الجريمة خلافات مالية.
وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليه بعدد من الطعنات إحداها في رقبته ثم بتر عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث والإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف، وبعد نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم مختبئا داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل بشبرا بعد ارتكاب جريمته.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب مشاجرة هاتفية نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب 120 ألف جنيه، فحضر في ذهنه فكرة التخلص منه وقطع عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث.
وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني، وكشفت المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة.
وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير إلى أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل ابن خالته، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.