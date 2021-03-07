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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ذبحه وقطع «عضوه الذكري».. قاتل ابن خالته بالسلام يمثل الجريمة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:34 ص
المتهم
المتهم
حسام التمساح
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اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت في منطقة مدينة السلام، اليوم الأحد، لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت باستعجال التحريات حول الواقعة.

وتبين من تحريات مباحث القاهرة قيام المتهم بقتل المجني علية ببتر عضوه الذكري لتضليل رجال الأمن، وتبين أن المتهم ابن خالته وأن سبب الجريمة خلافات مالية.

وأضافت التحريات أن المتهم قتل المجني عليه بعدد من الطعنات إحداها في رقبته ثم بتر عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث والإيحاء بأن الجريمة تمت بدافع الشرف، وبعد نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم مختبئا داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل بشبرا بعد ارتكاب جريمته.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب مشاجرة هاتفية نشبت بينه وبين المجني عليه بسبب 120 ألف جنيه، فحضر في ذهنه فكرة التخلص منه وقطع عضوه الذكري لتضليل رجال المباحث.

وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا بالعثور على شاب مقتول داخل شقة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من المعاينة أن الجثة لصاحب محل في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني، وكشفت المعاينة لمسرح الجريمة أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء وبه آثار جرح ذبحي بالرقبة.

وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها الأمر الذي يشير إلى أن القاتل على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية وبعمل التحريات دلت أن القاتل ابن خالته، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي استعجلت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود من الجيران وكذا فحص علاقات المجني عليه.

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