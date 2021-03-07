يمنية تستأنف على حكم حبسها سنة بتهمة جلب نبات «القنب» المخدر

تقدم المحامي محمد قطب، دفاع سيدة تحمل الجنسية اليمنية، باستئناف على حكم سجنها سنة في اتهامها بمحاولة تهريب 8.5 كيلو من مخدر «القنب» إلى البلاد عبر مطار القاهرة.وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد حنفي المحامي العام، عن قيام المتهمة «ب.أ» يمنية الجنسية، 67 سنة، ربة منزل، بجلب نبات الحشيش المخدر «القنب» إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.وأشارت التحريات التي أجراها المقدم باسم السيد حجاج، إلى قيام المتهمة بجلب المواد المخدرة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة تم ضبطها، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن نبات القنب.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي والجهات المعنية من ضبط 8.5 كيلو جرام من نبات القات المخدر مخبأة داخل أمتعة وملابس "سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية" قبل دخولها للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وأقرت بقصد ترويجها على عملائها داخل البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.