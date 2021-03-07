الحكومة النيجيرية ترحب بالاستثمارات المصرية

قال عصام قرطام، رئيس الغرفة التجارية النيجيرية، إن هناك ترحيب من قبل الحكومة النيجيرية بالاستثمارات المصرية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين.وأضاف قرطام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغرفة عرضت عدد من المشروعات الاستثمارية ضمن خطتها للاستثمار في نيجيريا باستثمارات مصرية وكانت هناك إجابات سريعة من قبل الحكومة النيجيرية.ولفت رئيس الغرفة التجارية النيجيرية، إلى أن السوق النيجيري يحتوي على عدد كبير من المواد الخام وبأسعار قليلة يمكن الاستفادة منها بإقامة مشاريع مصرية هناك.وارتفعت الصادرات المصرية إلى نيجيريا بنحو 85.42% لتسجل 179.900 مليون دولار خلال 2018، مقابل 97.024 خلال 2017، وضمّت 12 منتجًا، بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.