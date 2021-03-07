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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: بعض الدول الغربية تتعامل مع ملف اللاجئين بطريقة «مسيّسة»

الأحد 07/مارس/2021 - 03:07 ص
فيصل المقداد
فيصل المقداد
وكالات
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن "بعض الدول الغربية تتعامل مع ملف اللاجئين السوريين بطريقة مسيّسة، معتمدة على التضليل والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية، خلال استقباله وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني رمزي مشرفية، قال المقداد: "سوريا ترحب بعودة كل اللاجئين إلى وطنهم وتقوم باتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعا معيشية جيدة للعائدين، ولكن بعض الدول الغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مسيسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين".

من جانبه، أشار مشرفية إلى أن "الأوضاع الضاغطة التي يعيشها البلدان لبنان وسوريا في ظل انتشار جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة، تجعل هذا الملف أولوية"، آملا بتحقيق تقدم في هذا المسار.

وقد اتفق الجانبان على "القيام بجهود مشتركة تشجع اللاجئين على العودة إلى بلدهم، ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم في بلدهم سوريا".

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