غانا تتوج بكأس أفريقيا للشباب بعد فوزها على أوغندا بهدفين نظيفين

فاز منتخب غانا بكأس أفريقيا للأمم للشباب بعد انتصاره في الملعب الأولمبي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط على أوغندا بهدفين دون رد.وكان الحكم الموريتاني عبد العزيز قد أطلق صافرة نهاية اللقاء بعد ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع.وشهد اللقاء رئيس الوزراء الموريتاني المهندس محمد ولد بلال، ورئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم الفيفا إينفانتينو، ورؤساء اتحادات الكرة الأفريقية والمهندس هاني أبو ريدة، العضو الأقدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثل مصر والاتحاد الأفريقي في الفيفا، والمهندس أحمد مجاهد القائم بأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.وينتظر أن يتوج النمتخب الغاني بميداليات ذهبية في حين يتوج لاعبو أوغندا بالميداليات الفضية والجامبيون بميداليات نحاسية.