وليد صلاح يستعرض برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس الصحفيين (فيديو)

استعرض الزميل وليد صلاح، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، برنامجه الانتخابي لعضوية مجلس النقابة تحت السن، في الانتخابات المقررة 19 مارس الجاري.كما وجه صلاح، كلمة لأعضاء الجمعية العمومية، طالبهم فيها بالمشاركة في الانتخابات والحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.