إقليم صومالي يضبط بعض السجناء الذين حررتهم حركة الشباب

قال الجيش في إقليم بلاد بنط الصومالي الذي يتمتع بحكم ذاتي في بيان إنه أعاد 87 من بين مئات السجناء الذين فروا أمس الجمعة، بعد أن اقتحم مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية سجنا وحرروهم.وقالت الحركة أمس الجمعة: إنها حررت 400 سجين في هجوم خلال الساعات الأولى من الصباح على السجن الرئيسي في مدينة بوصاصو، أكبر مدينة تجارية في بلاد بنط.وأودى الهجوم أيضا بحياة سبعة من جنود الجيش في بلاد بنط كانوا من حراس السجن.وجاء في بيان الجيش "هاجمنا متشددي (حركة) الشباب التي هاجمت سجن بوصاصو المركزي، وفي هذه العملية التي وقعت بمناطق جبلية خارج بوصاصو، قبضنا أيضا على السجناء".وقال الجندي محمد عبدي لرويترز: إن السلطات أعادت 87 سجينا بعضهم أعضاء في حركة الشباب بينما ينتمي الباقون إلى تنظيم داعش الإرهابي.وقال الجيش في بلاد بنط في بيانه إنه قتل 20 من مقاتلي الشباب، وألقى القبض على أربعة.ومن وقت إلى آخر تنفذ حركة الشباب مثل هذه الهجمات في الصومال وفي مناطق أخرى في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة المركزية في مقديشو، وإقامة حكم يقوم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.وتساعد قوة لحفظ السلام بتفويض من الاتحاد الأفريقي في الدفاع عن الحكومة المركزية الصومالية.