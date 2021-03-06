سيارتا إسعاف مجهزتان تنضمان لأسطول الخدمة في دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض، السبت، مركز القلب والجهاز الهضمي بأقسامه المختلفة من غرف عمليات وعناية مركزة وغرف المرضى، إذ يُعد من أكبر المراكز على مستوى الدلتا فى تخصص القلب والجهاز الهضمي، حيث يجرى عمليات قسطرة وقلب مفتوح بطاقة كاملة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية.على صعيد آخر، شهدت محافظ دمياط استلام المحافظة سيارتين للإسعاف ضمن ٨ سيارات جديدة مجهزة بأعلى الإمكانيات وأنظمة العناية المركزة، لتكون إضافة جديدة لأسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة الذى يضم 81 سيارة بإجمالى 17 جهاز تنفس صناعي، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم المرفق باعتباره ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.