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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على فتاة من ذوي الاحتياجات بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 05:23 م
أجهزة الأمن
أجهزة الأمن
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كشفت أجهزة الأمن حقيقة اعتداء محصل وسائق أتوبيس على سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث رصدت المتابعة الأمنية منشورا على «فيس بوك» يتضمن سب وشتم محصل وسائق أتوبيس نقل عام لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسكندرية.

واستدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية المذكورين وتبين أنهما (سائق بهيئة النقل العام، محصل بذات الهيئة – مقيمين بالإسكندرية) وبسؤالهما قررا بأنهما أثناء السير بالأتوبيس بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، استقلت إحدى الفتيات الأتوبيس ورفضت دفع الأجرة المقررة ونزلت في نهاية الخط مع باقي الركاب، وألقت حجرا تجاه الأتوبيس، ما أدى لحدوث كسر بإحدى نوافذ الأتوبيس الزجاجية، ولعلمهما كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يحررا محضرا بالواقعة، وعقب علمهما بتداول منشور يتناول الموضوع على خلاف الحقيقة، بحثا عنها للتصالح معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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