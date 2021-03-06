«المحامين» تعقد غدًا جلسة حلف اليمين القانونية لـ7 نقابات فرعية

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد غدًا الأحد 7 مارس الجاري، لنقابات: «الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ مرسى مطروح».ويترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.وشددت النقابة على عدم إحضار المحامين لذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.