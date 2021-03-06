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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

السبت 06/مارس/2021 - 04:41 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تستعد وزارة الزراعة، لافتتاح معرض الزهور السنوي، حيث يسأل المواطنين عن موعد بدء معرض زهور الربيع 2021، الذي من المقرر أن يشارك به عدد كبير من أصحاب المشاتل، وشركات اللاند سكيب، والمستلزمات الزراعية، وصغار المزراعين، وشباب الخريجين، كل عام، حيث كان من المقرر أن يبدأ المعرض 1 مارس من كل عام، إلا أن هذا العام كانت له ظروف استثنائية بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم.

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة افتتاح المعرض، بعد تأخيره للاستعدادات التي تجريها الوزارة لجماية المواطنين في ظل كورونا، في فعالياته الـ 88، حيث يكون تذكرة الدخول للمعرض 5 جنيهات فقط، فقد عقد لأول مرة في عهد السلطان حسين كامل عام 1914.

موعد بدء معرض زهور الربيع 2021

من المقرر أن يبدأ المقرض في الأسبوع الثاني من مارس الجاري، وفقا لما أكده رئيس القطاع الزراعي، في تصريحات له، ويعتبر معرض الزهور أكبر وأقدم في منطقة الشرق الأوسط العربية، وتنظمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

ويعتبر هذا المعرض عرس ثقافي اقتصادي متميز، يضم نخبة كبيرة من المواطنين الذين يحرصون على زيارته كل عام من أصحاب المشاتل، والشباب الذي يعشق التصوير وسط الزهور، وشركان اللاند سكيب، وغيرهم من الذين يحبون جمال الزهور والورود.

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الإجراءات الوقائية لـ وزارة الزراعة في معرض الزهور

اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين خلال المعرض الذي من المقرر أن تنطلق فعالياته في الأسبوع الثاني من مارس الجاري، منها تطهير وتعقيم المكان، فضلا عن توفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، وتوفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي.

نبذة عن معرض الزهور 2021

وبعد موعد بدء معرض زهور الربيع 2021، تعد حديقة الأورمان التي يقام فيها المعرض بالجيزة، من كبرى الحدائق النباتية في العالم، حيث يصل مساحتها إلى 28 فدانًا، أنشئت عام 1875، وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأكثر من 1200 نوع من النباتات، وتنظم كل عام معرض زهور الربيع، يزوره الآلاف سنويا، ويعد المعرض العرس السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.

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