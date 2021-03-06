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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيل والإرهاب.. ملفات تتصدر الزيارات التاريخية بين مصر والسودان

السبت 06/مارس/2021 - 03:24 م
السيسي والبرهان
السيسي والبرهان
سارة الشلقاني
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علاقات تاريخية تربط مصر والسودان سواء بين الشعبين أو على مستوى العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات، والتضامن الثنائي في أية ملفات، وهو أمر حيوي ومستمر بين القاهرة والخرطوم.

- زيارات تاريخية للرئيس السيسي

تظهر قوة التضامن المصري مع السودان في الزيارات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعند انتخابه في عام 2014، تضمنت أول جولة له زيارة إلى الخرطوم، وكذلك عند إعادة انتخابه في 2018 توجه له في أول زياراته الخارجية.

ويجري الرئيس السيسي، اليوم، زيارة تاريخية إلى السودان، يلتقي خلالها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والعديد من المسؤولين هناك، وذلك في إطار الزيارات الهامة والاستراتيجية التي يقوم بها الرئيس السيسي، والوفود المصرية إلى الخرطوم.

- ملفات هامة بين مصر والسودان

ويركز التنسيق القوي بين مواقف مصر والسودان على العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يحافظ على حقوق ومصالح شعبي القاهرة والسودان بشكل خاصة، والأمة العربية والقارة الإفريقية، والمنطقة بأسرها بشكل عام.

ويأتي ملف مياه النيل على رأس الملفات التي تنسق فيها مصر والخرطوم مواقفهما معا، بالإضافة إلى الأمن، والاستقرار في حوض البحر الأحمر، واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والتنسيق بشأن القضايا الإفريقية.

ويجرى التنسيق في الكثير من الملفات الهامة بين مصر والسودان من خلال الاتحاد الافريقي، والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى التي تنخرط بشكل كبير في عدة في قضايا هامة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف.

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