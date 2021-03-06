



موعد أول أيام شهر رمضان 2021 وأعلنت دار الافتاء المصرية أن رؤية الهلال الخاص بشهر رمضان يعد حدث سنوي كبير، مشيرًا إلى أن رؤية هلال شهر رمضان تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد هلال هذا الشهر المعظم.



بداية شهر رمضان 2021 - 1442 وأعلنت دار الافتاء المصرية أن رؤية الهلال الخاص بشهر رمضان يعد حدث سنوي كبير، مشيرًا إلى أن رؤية هلال شهر رمضان تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد هلال هذا الشهر المعظم.

وتنشر الدستور لكم في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 6-مارس-2021، موعد أول ول يوم شهر رمضان 2021 فلكيا وأول ساعات هذا الشهر هجريا 1442، يأتي هذا العام في هذا التاريخ من مساء الاثنين 12-ابريل-2021 وينتهي مساء يوم الأربعاء 12-مايو-2021، فيما أكدت الحسابات الفلكية أن عدد أيام سنة 1442 الهجرية حوالي 354 يومًا، وبهذا تعد سنة بسيطة، وفقا لما أكده علماء الفلك.



يذكر أن دار الإفتاء أعلنت أن رؤية الهلال الخاص بشهر رمضان يعد حدث سنوي كبير، مشيرا إلى أن رؤية هلال شهر رمضان تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد هلال هذا الشهر المعظم.





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موعد اذان المغرب في رمضان 2021 (dostor.org)



ويكون مواقيت الصلاة في اليوم الأول الموافق الثلاثاء 13 - أبريل - 2021، وفقا لما أكده خبراء علم الفلك:-

صلاه الفجر 04:09 ص

الشروق 05:37 ص

صلاة الظهر 12:03 م

صلاة العصر 03:38 م

صلاة المغرب 06:29 م

صلاة العشاء 07:59 م



ويرتبط شهر رمضان الكريم في الدول الإسلامية والمسلمين حول العالم بالعديد من الطقوس الدينية منها:

1 - صلاة التراويح.

2 - الاعتكاف في العشر الأواخر.

3 - دعوة الأخرين على الإفطار.

4 - إقامة موائد لإفطار الغير قادرين.



ومن المظاهر التراثية التي ارتبطت بهذا الشهر مثل:-

1 - الفانوس.

2 - الزينة.

3 - مدفع رمضان.

4 - شخصية المسحراتي والحكواتي.

5 - مأكولات وبعض الحلوى والتي يتم تناولها عقب الإفطار. ويكون مواقيت الصلاة في اليوم الأول الموافق الثلاثاء 13 - أبريل - 2021، وفقا لما أكده خبراء علم الفلك:-صلاه الفجر 04:09 صالشروق 05:37 صصلاة الظهر 12:03 مصلاة العصر 03:38 مصلاة المغرب 06:29 مصلاة العشاء 07:59 مويرتبط شهر رمضان الكريم في الدول الإسلامية والمسلمين حول العالم بالعديد من الطقوس الدينية منها:1 - صلاة التراويح.2 - الاعتكاف في العشر الأواخر.3 - دعوة الأخرين على الإفطار.4 - إقامة موائد لإفطار الغير قادرين.ومن المظاهر التراثية التي ارتبطت بهذا الشهر مثل:-1 - الفانوس.2 - الزينة.3 - مدفع رمضان.4 - شخصية المسحراتي والحكواتي.5 - مأكولات وبعض الحلوى والتي يتم تناولها عقب الإفطار.

موعد أول أيام شهر رمضان 2021، تصدر محركات البحث بجوجل العالمي في عمليات البحث اليومية في مصر والعالم العربي والإسلامي، وذلك بعد يفصلنا ايام قليلة جدا عن شهر رمضان الكريم شهر الخير والرحمة، ليترقب الملايين من المسلمين حول العالم توقيت رؤية هلال لبشهر المعظم بسبب أهمية ومضاعفة الحسنات في أيام هذا الشهر بالنسبة للمسلمين.