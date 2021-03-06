«حبيب جر»جس في طبعة جديدة عن باناريون للتراث الآبائي

يصدر مركز باناريون للتراث الآبائي، دراسة عن القديس الأرشيدياكن حبيب جرجس من إعداد الأنبا سوريال الأسقف العام المساعد للأنبا سرابيون، مطران إيبارشية لوس أنجلوس خلال الأسبوع الجاري.يتناول الكتاب حياة وجهاد أحد قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعاصرين ورائد النهضةالتعليمية بالكنيسة في العصر الحديث، مؤسس حركة التربية الدينية بها، وناظر المدرسة الإكليريكية بالقاهرة.وصدر الكتاب بمناسبة مرور 70 عامًا على رحيل القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس (1876-1951م)، الذي يقدم رؤية ثاقبة لإصلاح المجتمع القبطي بعصره في قناعة بأحقية كل إنسان في التعليم الذي هو أساس تقدم الكنيسة والمجتمع.