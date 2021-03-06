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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم | نتيجة امتحانات الابتدائي

السبت 06/مارس/2021 - 02:06 م
امتحانات
امتحانات
شيماء حسين
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عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم | نتيجة امتحانات الابتدائي لمعرفة درجات أبنائهم في الامتحانات والاطمئنان على مدى اجتيازهم الفصل الدراسي الأول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير على رابط موقع الوزارة.

موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم | نتيجة امتحانات الابتدائي

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الفم أو الأنف ومن ثم اختراق الجهاز التنفسي وبدء الفتك بالخلايا المناعية وفرت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، يستطيع أولياء الأمور من خلاله الحصول على نتائج أبنائهم ومعرفة درجاتهم بالتفصيل برقم الجلوس دون تكبد عناء الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة حرصا على سلامتهم.

مواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا للجدول الزمني الذي تم وضعه أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم 21 مارس المقبل حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الاختياري للطلاب وتقديم إقرار من ولي الأمر بذلك حرصا على سلامة الطلاب من الإصابة  بفيروس كورونا المستجد مع ضمان استمرار العام الدراسي والعملية التعليمية مع الاعتماد على التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب إلكترونيا

يعد موقع نتائج الطلاب وزارة التربية والتعليم | نتيجة امتحانات الابتدائي حاليا واحد من أبرز المواقع التي تحتل نسب مشاهدة عالية حاليا حيث يمكن معرفة نتيجة الطلاب بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته ( الأول، الثاني)

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة الاستعلام عقب التأكد من بيانات الطالب المراد معرفة نتيجته كاملة (الاسم، المدرسة المقيد بها، الرقم القومي،...)

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