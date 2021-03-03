موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021
الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:34 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر "جوجل" لمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الاول 2021 بالتزامن مع إنتهاء الفصل الدراسي الأول 2021 وقدوم الفصل الراسي الثاني.
وأدي طلبة جميع المراحل التعليمية الإمتحانات الخاصة بهم هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد بعد أن أتخذت وزارة التربية والتعليم قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة الفصل الأول، ثم يتم إستئنلف الفصل الدراسي الثاني بعدها.
وأدى طلبة الصف الرابع الإبتدائي الإمتحان يوم 28 فبراير الجاري، وجاءت طريقته مختلفة هذا العام لتقليل حضور الطلاب قدر الإمكان تجنبا للعدوي، حيث كان عبارة عن ورقة واحدة بنوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتواجد في الامتحان أربعة بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة ورقة الأسئلة نفسها.
وتعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الصف الراابع الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021
–أولا يتم الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بوزارة التربية والتعليم
– وبعدها يتمالضغط علي الأيقونة الخاصة بإختيار المحافظة.
– والخطوة التالية عس كتابة رقم جلوس الطالب المطلوب الاستعلام عن نتيجته واسمه.
-ستظهر بهد هذه الخطوات علي الشاشة النتيجة للطالب مباشرة.
موعد نتيجة الصف الرابع الإبتدائي
وأدي طلبة جميع المراحل التعليمية الإمتحانات الخاصة بهم هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد بعد أن أتخذت وزارة التربية والتعليم قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة الفصل الأول، ثم يتم إستئنلف الفصل الدراسي الثاني بعدها.
وأدى طلبة الصف الرابع الإبتدائي الإمتحان يوم 28 فبراير الجاري، وجاءت طريقته مختلفة هذا العام لتقليل حضور الطلاب قدر الإمكان تجنبا للعدوي، حيث كان عبارة عن ورقة واحدة بنوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتواجد في الامتحان أربعة بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة ورقة الأسئلة نفسها.
موعد نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الفصل الترم الأول 2021
وتعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الصف الراابع الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021
–أولا يتم الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بوزارة التربية والتعليم
– وبعدها يتمالضغط علي الأيقونة الخاصة بإختيار المحافظة.
– والخطوة التالية عس كتابة رقم جلوس الطالب المطلوب الاستعلام عن نتيجته واسمه.
-ستظهر بهد هذه الخطوات علي الشاشة النتيجة للطالب مباشرة.
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يذكر أن أعمال تصحيح الامتحانات سوف تبدأ مباشرة بعد تادية طلبة الصف الرابع الابتدائى امتحاناتهم، حيث تتم مباشرة عملية رصد الدرجات الخاصة بالامتحان ثم يتم اعتماد هذه النتيجة ورفعها على الموقع الالكترونى الرسمى التابع لوزارة التربية والتعليم.
يذكر أن أعمال تصحيح الامتحانات سوف تبدأ مباشرة بعد تادية طلبة الصف الرابع الابتدائى امتحاناتهم، حيث تتم مباشرة عملية رصد الدرجات الخاصة بالامتحان ثم يتم اعتماد هذه النتيجة ورفعها على الموقع الالكترونى الرسمى التابع لوزارة التربية والتعليم.