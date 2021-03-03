موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

موعد نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الفصل الترم الأول 2021

وأدي طلبة جميع المراحل التعليمية الإمتحانات الخاصة بهم هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد بعد أن أتخذت وزارة التربية والتعليم قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء إجازة الفصل الأول، ثم يتم إستئنلف الفصل الدراسي الثاني بعدها.وأدى طلبة الصف الرابع الإبتدائي الإمتحان يوم 28 فبراير الجاري، وجاءت طريقته مختلفة هذا العام لتقليل حضور الطلاب قدر الإمكان تجنبا للعدوي، حيث كان عبارة عن ورقة واحدة بنوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتواجد في الامتحان أربعة بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة ورقة الأسئلة نفسها.وتعرض لكم الدستور في السطور التالية خطوات الحصول على نتيجة الصف الراابع الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021–أولا يتم الدخول على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بوزارة التربية والتعليم– وبعدها يتمالضغط علي الأيقونة الخاصة بإختيار المحافظة.– والخطوة التالية عس كتابة رقم جلوس الطالب المطلوب الاستعلام عن نتيجته واسمه.-ستظهر بهد هذه الخطوات علي الشاشة النتيجة للطالب مباشرة.