سعد لمجرد يحتفل رغم عودة قضيته للجنايات الفرنسية

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد عبر حسابه على "إنستجرام" بنجاح أغنيته الجديدة "الغادي وحدو"، ووصولها إلى 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها منذ 5 أيام فقط، وكتب "8 ملايين مشاهدة" متبعها بعدة هاشتاجات مثل "الله ينصر سيدنا".يأتي ذلك بالرغم من التهديدات الأخيرة التي لحقت بـ"لمجرد"؛ حيث أعادت محكمة استئناف مدينة باريس الفرنسية، ملف قضية سعد لمجرد الشهيرة، وذلك وفقًا لطلبات مكتب المدعي العام الفرنسي، إلى محكمة الجنايات، مرة أخرى بسبب القضية الشهيرة المتهم فيها باغتصاب فتاة عام 2016وكانت محكمة التحقيق التي تتبع محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية أمرت في يناير 2020 بإحالة سعد لمجرد إلى الجنايات، بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية "لورا بريول" ولكن محكمة النقض أسقطت التهمة لعدم وجود أدلة كافية تثبث إدانته بالاغتصاب.