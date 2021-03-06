بدء اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي والبرهان في الخرطوم

بدء اللقاء الثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، حسبما أفادت صحيفة "السوداني" في خبر عاجل الآن.ووصل قبل قليل الرئيس السيسي إلى الخرطوم، تستغرق يوم واحد، وقد استقبله الفريق البرهان، بمطار الخرطوم الدولي، وعضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي.ومن المقرر أن تجرى جميع لقاءات الرئيس السيسي داخل القصر، حيث يلتقي كلا من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان.