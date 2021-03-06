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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وظائف وزارة القوى العاملة | نشرة التوظيف النصف شهرية.. أجور تصل إلى 10 آلاف جنيه

السبت 06/مارس/2021 - 12:42 م
وظائف
وظائف
شيماء حسين
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يسارع الكثير من الباحثين عن وظائف من يوميا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نشرة التوظيف النصف شهرية لوزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي لتوفير فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية خاصة عقب إعلان وزير القوى العاملة عن توفير 4307 فرصة عمل لجميع التخصصات بأجور مجزية لـ 62 شركة ومصنع بعدة محافظات لذبك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية التقديم و المحافظات المتاحة بها فرص العمل.

نشرة التوظيف النصف شهرية لوزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين في إيجاد فرص عمل تتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية ومكان سكنهم التقديم عبر موقع وزارة القوى الرسمي من خلال هذا الرابط  ( من هنا) وأتباع الخطوات المطلوبة خلال شهر مارس الجاري، عقب الإعلان عن توفير 4307 فرصة عمل لجميع التخصصات للقطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة بأجور مجزية تبدأ من 1200 وتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا فضلا عن التأمينات الاجتماعية بـ 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

خطوات التقديم على وظائف القوى العاملة

يمكن للراغبين في الحصول على الوظائف التي أعلنت عن توفيرها مؤخرا وزارة القوى العاملة إتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

واختيار أيقونة النشرة القومية للتشغيل

الضغط على رابط التقديم على الوظائف

إنشاء بريد إلكتروني في حالة التقديم لأول مرة .. أو كتابة البريد الالكتروني و الباسورد في حالة التقديم السابق في الوظائف المعلن عنها

كتابة بيانات الراغب في التقديم للوظائف المعلن عنها

اختيار نوع الوظيفة الراغب في التقديم إليها

كتابة وسيلة تواصل رقم تليفون و البريد الالكتروني

الضغط على كلمة إرسال الطلب  

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رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن الوظائف الشاغرة

موقع وزارة القوى العاملة والخدمات التي يقدمها للمواطنين

يمكن للراغبين في إيجاد فرص عمل متابعة نشرة التوظيف النصف شهرية لوزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي والذي يقدم مجموعة هائلة أخرى من الخدمات للمواطنين أبرزها تسجيل بيانات الراغبين في السفر للعمل بالخارج تسجيل شكاوى المواطنين أثناء عملهم مع الجهات المتعاقد مهم.

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