رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن وظائف وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

خدمات وزارة القوى العاملة الالكترونية 2021



1 - إصدار نشرة التشغيل القومية للإعلان عن فرص العمل بالوزارات والهيئات الحكومية.



2 - تسجيل بيانات الراغبين ممن انهون دراستهم في الحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها.



3 - تسجيل بيانات الراغبين في السفر إلى الخارج.



4 - تسجيل عناوين شركات تسفير العمالة إلى الخارج.



ويتم إصدار نشرة بحقوق وواجبات العمالة في الخارج كما نشر عبر موقعها الرسمي دليل بأسماء الشركات المعتمدة التسفير العمالة المصرية إلى الخارج وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.



خطوات الاستعلام إلكترونيًا بموقع وزارة القوى العاملة خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي (https:www.manpower.gov.eg):

1 - كتابة بطاقة الرقم القومي

2 - تسجيل الاسم الرباعي

3 - تدوين المحافظة التي يتبع اليها المواطن

4 - الضغط فى النهاية على ايقونة استعلام وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بقيمة الدعم. يهمك أيضًا | موعد صرف الدفعة الآخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة ويتم إصدار نشرة بحقوق وواجبات العمالة في الخارج كما نشر عبر موقعها الرسمي دليل بأسماء الشركات المعتمدة التسفير العمالة المصرية إلى الخارج وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي (https:www.manpower.gov.eg):1 - كتابة بطاقة الرقم القومي2 - تسجيل الاسم الرباعي3 - تدوين المحافظة التي يتبع اليها المواطن4 - الضغط فى النهاية على ايقونة استعلام وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بقيمة الدعم.