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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن وظائف وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

السبت 06/فبراير/2021 - 12:41 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن وظائف وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بعد أن قدمت لهم 500 جنيه التى تعطيها الوزارة بالاشتراك مع الحكومة للفئات غير المنتظمة عمليا والذين تم تسريحهم من أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد أرواح الكثيرين ولم يكتشف له العلماء لقاح مؤكد فاعليته حتى الآن.

رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن وظائف وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة

وننشر لكم بالدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم السبت 6 - 2 - 2021 رابط موقع وزارة القوى العاملة للاستعلام عن وظائف وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال الرابط التالي (من هنا).

خدمات وزارة القوى العاملة الالكترونية 2021

تقديم وزارة القوى العاملة والهجرة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) عدة خدمات للمواطنين أبرزها:

1 - إصدار نشرة التشغيل القومية للإعلان عن فرص العمل بالوزارات والهيئات الحكومية.

2 - تسجيل بيانات الراغبين ممن انهون دراستهم في الحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها.

3 - تسجيل بيانات الراغبين في السفر إلى الخارج.

4 - تسجيل عناوين شركات تسفير العمالة إلى الخارج.

ويتم إصدار نشرة بحقوق وواجبات العمالة في الخارج كما نشر عبر موقعها الرسمي دليل بأسماء الشركات المعتمدة التسفير العمالة المصرية إلى الخارج وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

خطوات الاستعلام إلكترونيًا بموقع وزارة القوى العاملة

خطوات الاستعلام إلكترونيًا عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالي (https:www.manpower.gov.eg):
1 - كتابة بطاقة الرقم القومي
2 - تسجيل الاسم الرباعي
3 - تدوين المحافظة التي يتبع اليها المواطن
4 - الضغط فى النهاية على ايقونة استعلام وسوف تظهر كافة المعلومات الخاصة بقيمة الدعم.

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