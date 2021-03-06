طلاب أولى ثانوي بالإسكندرية يبدأون امتحان الفيزياء والفلسفة

انتظم طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الإسكندرية، باللجان لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يبدأ في العاشرة من صباح اليوم السبت وفقًا لتقسيم المحافظات الذي أجرته وزارة التعليم.وتوافد الطلبة والطالبات على المدارس الثانوية لأداء الامتحانات التي تبدأ بمادة الفلسفة والمنطق لمدة 45 دقيقة، يليها مادة الفيزياء، والذي يستمر لمدة 45 دقيقة آخرى، وتنتهي الأمتحانات في الساعة الواحدة إلا الربع ظهرًا.وشهدت مدرسة المشير محمد عبد الغني الثانوية بنات بإدارة المنتزه التعليمية، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، من الالتزام بارتداء الكمامات لجميع الطالبات والمدرسين والعاملين، ومراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي والقياس الحراري للطالبات قبل دخول اللجان.ومن جهته، أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.وشدد على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.