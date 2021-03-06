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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)

السبت 06/مارس/2021 - 08:49 ص
الأهالي يصطحبون أبناءهم
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات
ياسمين شعيب
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اصطحب أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي أبنائهم إلى لجنة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة بمطروح، لأداء الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء.

والتزمت طالبات مطروح بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات قبل دخول اللجان للوقاية من كورونا.

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)
الأهالي يصطحبون أبناءهم للجان امتحانات أولى ثانوي بمطروح (صور)

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