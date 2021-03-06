عرض الفيلم الفرنسى «مطعم الوجبات الجاهزة» بجزويت القاهرة.. اليوم

يُنظم نادي سينما الجزويت٬ والتابع لجمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة ــ المركز الثقافي لجزويت القاهرة٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الفرنسي Delicatessen أو "مطعم الوجبات الجاهزة" للمخرج جان بيير جونيه ومارك كارو.الفيلم من بطولة دومينيك بينون ومارى لورى دوجناك وجان كلود دريفوس. تدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا السريالية٬ ساحرة بصريا تجمع بين الخيال الجامح وغرابة الأطوار.وجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة تأسست سنة 1998علي يد الآباء والأخوة اليسوعيين "الجزويت" وعدد من المصريين المهتمين بالقضايا الفنية والثقافية.سنة 2003 بدأت الجمعية أول مهرجان للسينما المستقلة، وشاركت بالتنسيق مع جامعة القديس يوسف في لبنان في إنتاج أفلام مستقلة مختلفة، بدأت الجمعية سنة 2007 في استقبال أول دفعة من مدرسة السينما التي هي واحدة من أكبر وأطول ورش السينما في مصر، المدرسة تقبل دفعة سنويًا فيها 15 شاب وشابة لدراسة السينما.