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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بالبحر الأحمر

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:44 م
فعاليات المسرح المتنقل
فعاليات المسرح المتنقل بالبحر الأحمر
ايهاب مصطفى
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بقرية مرسى حميرة بالشلاتين، بدأت فعاليات الختام بالسلام الوطني الجمهوري أعقبه محاضرة بعنوان "الإدمان وخطورته" قدمها الشيخ بركات أحمد إمام مسجد قريه مرسى حميرة.

وأوضح بركات أن الإدمان كلمة تنتشر بقوة في المجتمع، ولكن يغفل الكثير عن معناها، ويعتقد أنها تقتصر على المواد المخدرة فقط، ولكن على العكس للإدمان صور وأشكال كثيرة، كما أن له أسبابا متعددة دفعت إليه وعلامات تنذر بوقوع الشخص في تلك الدائرة المظلمة تحتاج إلى الانتباه ومعرفة طرق الوقاية وعلاج الإدمان.

قدم جمال أحمد مدير مدرسة نجيب محفوظ بقرية مرسي حميرة كلمة ترحيبية للحضور وأشاد بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة لحرصهم على نشر الفعاليات الثقافية والفنية في أقصى مدن الجنوب، وأختتم كلمته ببعض التواشيح الدينية، تلاها فقرات فنية للموهوبين نتاج ورشة اكتشاف المواهب الفنية خلال البرنامج وقدموا أغاني متنوعة منها "السلام عليك، علمونا في مدرستنا، كل القلوب".

أعقبها فقره شعرية وقصيدة شعرية بعنوان "وطني" قدمتها رزان جمال محمد وأغنية "صلوا على رسول الله" غناء عبد الرحمن هلال، بالإضافة إلى استكمال أعمال الورشة الفنية طباعة الاستنسل، بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "إنجازات الرئيس"، اختتمت الاحتفالية برقصة تراثية لأبناء القرية قدم فيها رقصات تحكي عن تراث الجنوب، بحضور مدير عام ثقافة البحر الأحمر.

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