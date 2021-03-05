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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يطمئن على مصابى حادث الكريمات (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:45 م
محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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توجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، لمتابعة مستجدات الحادث الذي وقع مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وأسفر عن عدد من الوفيات وإصابة البعض الآخر، حيث تم نقل 7 حالات إصابة منهم إلى المستشفى التخصصي ببنى سويف.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث تراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر، مشددا بتوفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، ومتمنيا عاجل الشفاء للمصابين وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى أن المستشفى استقبل 7 حالات منها حالتان قد توفيتا قبل وصولهما المستشفى، والحالات المصابة منها 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة منوها عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفيين الاثنين اللذين تم نقلهما لبني سويف.

وكانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت "مساء اليوم" إخطارًا بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابة البعض الآخر، وأنه تم نقل بعض الإصابات للمستشفى التخصصي ببني سويف وفور ذلك انتقل المحافظ يرافقه بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى وعدد من القيادات الأمنية لمكان الحادث.

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