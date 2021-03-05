قوات أمريكية تطرد قوات موالية لإيران في دير الزور

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن طرد دورية تابعة للقوات الأميركية، الجمعة، موالين لإيران من معبر على نهر الفرات في دير الزور.وداهمت الدورية معبرا نهريا على ضفاف الفرات الشرقية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصل المعبر بلدة الحوايج بمناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في منطقة الميادين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الأميركية طردت جميع العاملين والأهالي المتواجدين ضمن منطقة المعبر، والجدير ذكره أن المعبر متوقف عن العمل.