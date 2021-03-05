ننشر أسماء ضحايا حادث الكريمات المروع

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، منذ قليل، 5 مصابين وجثتين، من ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالقرب من نفق الزعفرانة بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي، الذي راح ضحيته 18 قتيلا وأصيب 5 آخرون.والمصابون هم: "محمد محروس عبدالرحيم 22 سنة، مقيم أسيوط مصابًا باشتباه نزيف"، و"أحمد محمد عويس، 26 سنة، مقيم قرية طنسا بنى مالوا بمحافظة بنى سويف مصابًا بنزيف"، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عاما وآخر 4 سنوات، فيما استقبلت مشرحة المستشفى جثة سيدة تبلغ من العمر 35 سنة وطفل 4 سنوات وتم إيداعهم تحت تصرف النيابة العامة.