بايدن يؤكد التزام بلاده ترميم وإنعاش العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بترميم وإنعاش العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعدما اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين بوينج وإيرباص.وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، واتفقا على تعليق الرسوم والعمل على حلّ هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية.وأضاف أنّ بايدن شدد على دعمه للاتحاد الأوروبي والتزامه بترميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة وبروكسل.