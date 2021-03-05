كارلوس فيلا: برادلى أفضل مدير فنى.. وأداء الفراعنة معه أبهرنى

■ ما تقييمك للموسم الحالى مع فريقك لوس أنجلوس؟ وما توقعاتك له فى المستقبل القريب؟ وهل حزنت بسبب عدم التأهل لكأس العالم للأندية؟

■ نعلم أنه كانت هناك مفاوضات مع برشلونة فى ٢٠١٩، فلماذا توقفت؟

■ هل لا تزال تتابع أرسنال فريقك السابق؟ وما رأيك فى مستوى المحترف المصرى محمد الننى؟

■ سبق للاعب بيراميدز الحالى عمر جابر ظهير أيمن المنتخب المصرى أن لعب معك، ما تقييمك لمستواه؟

■ بالطبع تعرف محمد صلاح، فما رأيك فى مستواه مؤخرًا مع ليفربول؟

■ ما تقييمك لمستوى «برادلى»؟ وهل تعتقد أنه كان من الخطأ أن يستغنى عنه المنتخب المصرى؟

■ لنطرح عليك السؤال المعتاد: مَن الأفضل؟ كريستيانو أم ميسى؟

■ كنت واحدًا من أفضل لاعبى ريال سوسيداد. فما تعليقك على أدائهم الممتاز فى الدورى الإسبانى حاليًا؟ وهل بإمكانهم المنافسة على اللقب؟

■ إذا كان بإمكانك ترشيح لاعب متميز لينضم إلى فريق جالاكسى الحالى من هو؟

■ هل نتوقع رؤيتك فى مصر قريبًا؟

كان من المواهب البارزة فى الدورى الإنجليزى، خلال فترة سطوعه من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٢، ثم رحل عن فريق أرسنال ليلعب لعدة أندية من بينها وست بروميتش الإنجليزى، وصولًا إلى فترة التألق مع ريال سوسيداد من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٨. إنه كارلوس فيلا، نجم المنتخب المكسيكى، الذى أصبح أحد أفضل المهاجمين الذين مروا على تاريخ الدورى الأمريكى، حيث يلعب فى صفوف فريق لوس أنجلوس جلاكسى الأمريكى حاليًا، تحت قيادة فنية لبوب برادلى، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر. عن «برادلى» وعمر جابر الذى سبق أن لعب مع «فيلا» فى فريق واحد، إلى جانب رأيه فى المحترفين المصريين داخل أوروبا، يدور الحوار التالى مع أحد أهم مهاجمى الكرة فى العالم.- أنا محظوظ جدًا كونى لاعبًا فى لوس أنجلوس تحت قيادة بوب برادلى، الذى أعتبره من أعظم المدربين الذين عملت معهم داخل وخارج الملعب.بالنسبة لتجربتى مع الفريق فى العام الماضى، فكانت استثنائية لى وللفريق، وتكللت بالفوز بالدورى الأمريكى، وهو أمر ليس سهلًا، إلى جانب تحطيم كل الأرقام القياسية على مستوى إحراز الأهداف أو الحفاظ على نظافة شباكنا، وعدد مرات الفوز.على المستوى الشخصى فأنا هداف الدورى بعدد ٣٥ هدفًا، ووقع الاختيار علىَّ كأحسن لاعب فى الموسم، وحصلت على الحذاء الذهبى، كل هذا بفضل جماعية الفريق وكفاءة جهازه الفنى والإدارى.وفيما يتعلق بالفشل فى التأهل لمونديال الأندية، فالحزن يخيم على الجميع، لأنه كان فرصة رائعة لهذا الجيل، لكننا سنحاول العام المقبل.وعن مستقبل هذا الفريق أتوقع أن يحقق الكثير من الإنجازات، لأن متوسط أعماره ٢٣ عامًا، ولديه لاعبون أكفاء على أعلى مستوى، فيكفى أن أخبرك أن أكثر من ٥ لاعبين تلقوا عروضًا من أندية أوروبية كبيرة.- نعم كانت هناك مفاوضات مع برشلونة، لكننى اعتذرت عن عدم الانضمام إليه، احترامًا لتعاقدى مع فريقى الحالى وكونى قائدًا له، وفى ظل وجود مشروع كبير نتمنى تحقيقه، والسبب الأخير هو عدم ضمان اللعب باستمرارية فى صفوف برشلونة.- بالطبع أتابع أرسنال فهو أول نادٍ أنضم إليه فى مسيرتى الاحترافية وكان عمرى لم يتجاوز وقتها الـ١٧ عامًا.فى رأيى «الننى» لاعب ممتاز جدًا، وهو كارت مهم فى متوسط ميدان أى فريق، ولم ينل حظه من تسليط الأضواء الإعلامية عليه وإبراز موهبته.- كنت أتمنى أن يستمر عمر جابر فى اللعب معنا وقتًا أطول، لأننى أعتقد أنه لو استمر لكان من الممكن جدًا أن يكون حاليًا فى أحد أكبر أندية أوروبا، لأن مستواه كان سيتطور كثيرًا تحت قيادة «برادلى»، وأعتقد أنه أخطأ فى قرار عودته لمصر.- سمعت عن «صلاح» لأول مرة حين التقيت «برادلى» وحدثنى عنه، وقال لى إن صلاح سيكون من أهم وأحسن مهاجمى العالم، واعتقدت وقتها أنه يبالغ لأنه يحب «صلاح»، لكن مع مرور الوقت وجدت أن كلام «برادلى» تحقق بالفعل، وأصبح «صلاح» حاليًا من أفضل لاعبى العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق بسبب إمكاناته العالية جدًا، وبالطبع فإن أى فريق يتمنى أن يكون «صلاح» فى صفوفه.- برادلى أفضل مدرب عملت معه، وكنت معجبًا به حتى من قبل ذلك، وكنت أتابعه حين كان مدربًا للمنتخب الأمريكى، وهى الفترة التى شهدت تحقيق طفرة فنية هائلة على مستوى كرة القدم للمنتخب الأمريكى.ما فعله «برادلى» مع أمريكا فى فترة قصيرة كان أشبه بالمعجزة، وكنت أشفق عليه فى فترة تدريبه منتخب مصر، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية فى هذا الوقت، ورغم ذلك استمر فى العمل ولم يهرب، وهذا ما زاد من إعجابى وتقديرى له.أعتقد أن المنتخب المصرى فى تلك الفترة قدم كرة حديثة ورائعة، وأنا شخصيًا شاهدت مباراة مصر وتشيلى فى إسبانيا من الملعب، وفوجئت بمستوى مصر ولم أصدق أنه منتخب إفريقى.- ميسى هو الأعظم بلا جدال.- قضيت أفضل أوقات حياتى مع ريال سوسيداد فى إسبانيا، وكنا فريقًا قويًا جدًا بفضل النجوم كلاوديو برافو، حارس المرمى، مرورًا بى وأنطوان جريزمان، وكنت أنا و«جريزمان» نشكل ثنائيًا خطيرًا جدًا على أى فريق فى «الليجا».لديهم لاعبون جيدون هذا الموسم ويسيرون بشكل جيد، لكن المنافسة دائمًا تنحصر بين ريال مدريد وبرشلونة.- بالتأكيد سأختار صديقى المقرب إلى قلبى «جريزمان»، لأنه سيكون إضافة كبيرة لنا، وأعتقد أن ذلك سيحدث بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالى، وهو متحمس جدًا لمشروع جالاكسى. وهو أفضل لاعب زاملته فى الملاعب بكل تأكيد.- مصر على رأس قائمة الدول التى أتمنى زيارتها وكذلك أسرتى، ورغم أن زوجتى إسبانية، لكنها تعشق الحضارة المصرية القديمة.وأرى أن هناك شبهًا كبيرًا بين الجماهير المصرية والجماهير المكسيكية على مستوى الانتماء للمنتخب القومى، وأيضًا التعصب الشديد للأندية التى تشجعها، وهو بالضبط ما يحدث فى المكسيك.