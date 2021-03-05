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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رئيس وزراء بريطانيا: «الكباب» وجبتي المفضلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:53 م
جونسون
جونسون
إسلام جمال
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قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، خلال مقطع فيديو على تويتر، للترويج لحملة "داونينج ستريت" لمكافحة السمنة، أن الكباب وجبته الصحية المفضلة.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فقد كشف جونسون، أنه فقد الكثير من وزنه عن طريق الجري والتخلص من تناول الطعام فى الليل.

اعترف جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا، بأنه كان سمينًا جدًا، وبعد ذعر كوفيد الذي رآه في العناية المركزة عندما تم نقله إلى المستشفى قرر أن يخفض من وزنه بقدر المستطاع.

ويقول رئيس الوزراء، إنه فقد قدرًا كبيرًا من وزنه عن طريق تقليل الكربوهيدرات والشوكولاتة والجبن وممارسة الرياضة بانتظام.

أضاف جونسون، إنه يريد مساعدة مئات الآلاف من البريطانيين على التخلص من السمنة الزائدة، بالإضافة الى تقديم الدعم للعائلات التي ترغب في الحفاظ على الرشاقة.

أطلق جونسون منذ ذلك الحين حملة في داونينج ستريت للقضاء على السمنة، حيث يعاني شخصان من كل ثلاثة بالغين من زيادة الوزن.

وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ حظر الإعلانات عن الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساءً، لحماية الأطفال، ووضع ملصقات إلزامية للسعرات الحرارية في قوائم المطاعم.

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