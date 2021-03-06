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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد وتفاصيل صرف الدفعة السادسة والآخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

السبت 06/مارس/2021 - 06:12 ص
صرف منحة
صرف منحة
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يبحث الكثير من عمال اليومية عن موعد وتفاصيل صرف الدفعة السادسة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، لذلك تعرض لكم "الدستور" في التقرير التالي موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطرق الاستعلام عن هذه المنحة.

وتتصدر موعد منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة محركات البحث، وخاصة محرك البحث العالمي "جوجل"؛ لاسيما وأنها المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتقدر قيمتها بـ500 جنيه مصري، ويتم صرفها بشكل شهري لمستحقي الدعم حتى انتهاء فترة الجائحة.

موعد وتفاصيل صرف الدفعة السادسة والآخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

ومن المقرر أن يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة والأخيرة، يوم 7 مارس الحالي، أي بعد أيام قليلة من الآن.

ويمكن لمستحقي المنحة، بعد التأكد من تواجد أسمائهم في القائمة، صرف المنح عبر ماكينات الصرف الآلي، وأيضًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات مصر، وماكينات السحب المنتشرة atm.

وحرصت الجهات المعنية على تعدد أماكن صرف المنحة لمستحقيها؛ من أجل منع حدوث أي تزاحم بين المواطنين في مكان واحد، في ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية حدوث كارثة صحية في حال تواجد تجمعات كبيرة.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة

هناك ثلاث طرق للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة:

أولًا: الاستعلام إلكترونيًا

- يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية من هنا

- ثم اختيار أيقونة العمالة غير المنتظمة.

- وبعدها يتم كتابة الرقم القومي لمن يرغب في الإستعلام عن المنحة، ثم يضغط على استهلاك ليظهر له إن كان مستحق للمنحة أو لا.

ثانيًا: الاستعلام هاتفيًا بالاتصال بالرقم المخصص 142

كذلك خصصت وزارة القوى العاملة العديد من الأرقام الأرضية للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

منحة العمالة غير المنتظمة

وتم تمديد صرف هذه المنحة بتوجيه رئاسي لمدة 3 شهور أخرى، في محاولة لتخفيف أضرار الأعمال اليومية غير المنتظمة عن أصحابها؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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جدير بالذكر أن الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة هي الدفعة الأخيرة.

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