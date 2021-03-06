مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت

مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم السبت

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت





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مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا )



وقت صلاة الشروق ( 6:08 صباحًا )



موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )



موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )



موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )



موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً ) وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا )وقت صلاة الشروق ( 6:08 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً )

تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء المحافظات، عن مواقيت الصلاة، ولذلك يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.وقت صلاة الفجر ( 4:52 صباحًا )وقت صلاة الشروق ( 6:17 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:07 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:27 )موعد آذان المغرب ( 5:57 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )وقت صلاة الفجر ( 4:56 صباحًا )وقت صلاة الشروق ( 6:23 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:12 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:31 )موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:18 مساءً )وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا )وقت صلاة الشروق ( 6:13 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:22 مساءً )موعد آذان المغرب ( 5:53 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً )وقت صلاة الفجر ( 4:40 صباحًا )وقت صلاة الشروق ( 6:03 صباحًا )موعد آذان الظهر ( 11:55 صباحًا )موعد آذان العصر ( 3:16 مساءً )موعد آذان المغرب ( 5:46 مساءً )موعد آذان العشاء ( 7:01 مساءً )