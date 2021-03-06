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محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-3-2021

السبت 06/مارس/2021 - 05:03 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل " من قبل المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء المحافظات، عن مواقيت الصلاة، ولذلك يعرض "الدستور" لكم في تقريره اليومي كافة التفاصيل عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت

وقت صلاة الفجر ( 4:52 صباحًا )

وقت صلاة الشروق ( 6:17 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:07 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:27 )

موعد آذان المغرب ( 5:57 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:13 مساءً )

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت

وقت صلاة الفجر ( 4:56 صباحًا )

وقت صلاة الشروق ( 6:23 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:12 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:31 )

موعد آذان المغرب ( 6:01 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:18 مساءً )

مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم السبت

وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا )

وقت صلاة الشروق ( 6:13 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:03 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:22 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 5:53 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:09 مساءً )

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبت

وقت صلاة الفجر ( 4:40 صباحًا )

وقت صلاة الشروق ( 6:03 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 11:55 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:16 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 5:46 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:01 مساءً )

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مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت

وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا )

وقت صلاة الشروق ( 6:08 صباحًا )

موعد آذان الظهر ( 12:01 صباحًا )

موعد آذان العصر ( 3:23 مساءً )

موعد آذان المغرب ( 5:54 مساءً )

موعد آذان العشاء ( 7:07 مساءً )

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