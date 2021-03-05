«المتحدة» تتعاقد مع طارق الجناينى لعرض مسلسل ريهام حجاج فى رمضان عبر شاشاتها

تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع شركة "تى ڤيجن" ممثلا عنها المنتج طارق الجنايني، على أن يعرض مسلسله "كل ما نفترق"، من بطولة النجمة ريهام حجاج على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.يذكر أن مسلسل "كل ما نفترق"، يشارك في بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وآيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشروبي، وقصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، قد أبرمت عدة تعاقدات مع عدد كبير من الشركات، ليتم عرض مسلسلاتها على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان 2021.