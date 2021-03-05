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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:43 م
جريدة الدستور
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أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الجمعة قرارًا بإيقاف مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي مباراة واحدة بعد طرده أمام أنقرة جوتشو في الجولة الماضي من الدوري المحلي، وتوقيع غرامة مالية عليه.

وأعلن الاتحاد التركي بيان لجنة الانضباط التي أوضحت أن مصطفى محمد تعرض للطرد بداعي السلوك غير الرياضي تجاه المنافس ليتم إيقافه مباراة واحدة، وتغريمه 13 ألف ليرة (قرابة 27 ألف جنيه).

ورفضت لجنة الانضباط التظلم المقدم من جانب جالاتا سراي من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مصطفى محمد وذلك لعدم وجود سبب قانوني يؤدي للإلغاء وعدم وجود خطأ عيني من حكم المباراة.

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