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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مصنع لإنتاج الولاعات دون ترخيص فى المنوفية

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:08 م
ضبط صاحب مصنع
ضبط صاحب مصنع
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام صاحب مصنع لإنتاج الولاعات، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، لقيامه بإدارة المصنع دون ترخيص، واستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الاتجار بها فى السوق السوداء، لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة، ما يشكل خطورة على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المصنع على (75 أسطوانة غاز سعة 25 كيلوجراما- كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 400 ألف ملصق- 100 ألف ولاعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى، وتداول السلع مجهولة المصدر لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

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