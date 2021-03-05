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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة الزراعة تعلن مد تحصين الماشية 15 يومًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:56 م
تحصين الماشية
تحصين الماشية
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة اليوم، مد حملة تحصين الماشية التى بدأت فى 6 فبراير الماضى بجميع محافظات الجمهورية، 15 يوما إضافية لدورها فى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وكشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بلغ 4.5 مليون رأس ماشية.

وأوضح تقرير لهيئة الخدمات البيطرية أنه تم تحصين 2 مليون و322 ألف و873 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها "مليون و369 ألف و89 رأس أبقار، 723 ألف و654 رأس جاموس، 201 ألف و734 رأس أغنام، 28 ألف و396 رأس ماعز".

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