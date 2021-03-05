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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز متهم بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص فى البساتين

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:51 م
جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة بالبساتين، بحجز شخص لاتهامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" فى البساتين.

كانت قد أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اتخاذ (صاحب شركة للتوريدات - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) من الشركة ملكه مكانًا لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشركة مقابل إشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها، وعثر بداخلها على (2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليهما منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - جهاز وحدة معالجة مركزية يستخدم كسرفر عمومى لتشغيل المنظومة - عدد من الأجهزة مختلفة الإستخدامات تستخدم فى عملية التشغيل-3 أطباق هوائية لإرسال الإشارة).

وبمواجهته اعترف بإدارة شبكة الإنترنت "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

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