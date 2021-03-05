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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:27 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية للطفل، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط العرض المسرحي "جحا ثرى دي" تأليف حسام عبد العزيز، وإخراج مصطفى إبراهيم.

وأيضا أشعار محمد أبوزيد، ألحان الدكتور رأفت موريس، ديكور وملابس وإكسسوارات فاطمة أبو الحمد، استعراضات خالد نصر، مخرج منفذ أحمد عبد العظيم، مخرج منفذ مارك صفوت، بطولة أحمد محمد عبد العظيم، ماريانا طلعت وهيب، مصطفي غانم صبرة، مارك صفوت فريد، كيرلس رأفت وليم، عبد الله حمادة كامل، دميانة سمير عبده، عبد الرحمن حسن، محمود عبد العزيز، مصطفي أحمد.

يدور العرض حول حكاية من حكايات جحا وحماره والتي تهدف إلى تنمية قيم الصداقة والتعاون في قالب من الكوميديا وطريقة سهلة ومبسطة، وقصة بسمة الكسولة، ومن خلال هذه الرحلة مع جحا تعلمت بسمة الكثير أن الصداقة كنز لا يفني، وكيف يتنصر الخير علي الشر كما أنتصر جحا على الأشرار بالعقل والحكمة والإتحاد والصداقة الحقيقية، وذلك مع فاصل من الاستعراضات التي تخدم سياق العمل الفني.

جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة وهم المخرج عادل بركات، المخرج شريف صلاح الدين، أمين مرعي، والأديب نعيم الأسيوطي، المخرج خالد ابو ضيف، المخرج اسامة عبد الرؤف، والأديب الدكتور سيد عبد الرازق، ونخبة من المسرحيين والنقاد وعشاق المسرح والإعلاميين.

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