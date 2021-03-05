«عاش وحيدا مع كلبه».. مواقف مؤلمة من حياة زكي رستم

"عاش وحيدًا مع كلبه"

"خسارة ثروته"

محطات كثيرة وهامة في حياة الفنان الكبير زكي رستم تستحق الوقوف عندها، فهو ممثل أكثر من رائع واستطاع أن يُسطر اسمه بأحرف من نور في السينما المصرية، ورغم أنه "ابن بشوات" إلا أنه عانى طوال حياته من مواقف مؤلمة ظلت تلاحقه حتى وفاته، وفي ذكرى ميلاده نرصد محطات في حياة زكي رستم، الذي قدّم ما يزيد عن 50 فيلمًا سينمائيًا بخلاف أعماله المسرحية التي قدمها مع أشهر الفرق المسرحية في بدايات القرن العشرين، وتم اختيار 8 أفلام من أعماله ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.كان زكي رستم ينتمي لعائلة ثرية جدا، كما أُطلق عليه "أشهر عاذب في السينما المصرية"، فهو لم يتزوج، واختار أن يعيش مكرسا حياته للفن، كما عاش وحيدًا داخل شقته بعمارة يعقوبيان بمنطقة وسط البلد بصحبة خادمه وكلبه الوفي لرغبته في العزلة بعيدًا عن البشر.قالت ليلى رستم، ابنة شقيقة الإعلامية ليلى رستم قالت إن لدى زكي رستم ثروات كثيرة، ضاعت نصفها على الأقل بسبب الرئيس جمال عبدالناصر، والنصف الآخر وهبه للفن.عاني زكي رستم من فقدان السمع، وصلت ذروة معاناته خلال أخر أفلامه "أجازة صيف"، ولم يستطع زكي رستم خلال تصوير مشاهده بالفيلم سماع ماذا يقول الممثل الذي يؤدي الدور أمامه، وتغلب على ذلك بحفظ الحوار وقراءة شفايف الممثلين.