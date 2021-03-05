ضبط خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

ضبط رجال المباحث بمحافظة القاهرة، خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وقررت حبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة، ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة.