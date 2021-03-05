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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:52 م
ضبط خادمة استعانت
ضبط خادمة استعانت بعاطل
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ضبط رجال المباحث بمحافظة القاهرة، خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات وقررت حبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة التجمع الأول، قد تلقى بلاغا بسرقة سيارة الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي، وبتكثيف الجهود والتحريات، تم القبض على خادمة بعدما تمكنت من سرقة مفتاح سيارة الفنانة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

وعندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة، ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا، وتم القبض على المتهمين والعرض على النيابة العامة.

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